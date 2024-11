Quadrilha que falsificava créditos do Cartão TOP é presa em Itapevi

Foram apreendidos 40 cartões de vale-transporte, 11 máquinas de cartão, dois notebooks, quatro cartões telefônicos, além de uma quantia em dinheiro e celulares

Foto: Divulgação / SSP

A Polícia Civil prendeu uma quadrilha formada por cinco integrantes, entre 20 e 37 anos, responsável pelo esquema de falsificação de créditos do Cartão TOP - bilhete de transportes metropolitanos usados nos trens, metrôs e ônibus intermunicipais. A prisão aconteceu no Jardim Vitápolis, em Itapevi, no último dia 14.

A investigação apontou que dois membros do bando criminoso chefiavam o esquema ilegal. De acordo com as investigações, os suspeitos inseriam créditos falsos em cartões magnetizados. O material falsificado era vendido por outros suspeitos a preços mais baratos. A prática era realizada nas estações de trem da região de Carapicuíba.Para aplicar os golpes, a quadrilha se reunia em um imóvel onde funcionava um “escritório do crime”. Os policiais descobriram o endereço e com viaturas descaracterizadas passaram a observar o local. Houve uma movimentação no endereço. Os suspeitos foram presos quando se preparavam para fugir.No local, foram localizados diversos materiais que os indiciados utilizavam para realizar a prática fraudulenta. A polícia apreendeu 40 cartões de vale-transporte, onze máquinas de cartão, dois notebooks, quatro cartões telefônicos, além de uma quantia em dinheiro e celulares. Os homens apontados como líderes da organização são investigados.O caso foi registrado como organização criminosa e falsificação de papéis públicos no 1º Distrito Policial de Carapicuíba.