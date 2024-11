Linhas que atendem Cotia e região são renovadas com 39 ônibus novos, anuncia EMTU

Veja a relação das linhas beneficiadas

Foto: DIvulgação / EMTU

A EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo) anunciou nessa segunda-feira (18) que modernizou ao menos oito linhas na Região Metropolitana de São Paulo com 39 ônibus novos.

De acordo com a EMTU, os serviços atendem cerca de 41 mil passageiros de Itapevi, São Paulo, Osasco, Jandira, Carapicuíba, Cotia, Barueri e Santana de Parnaíba.A renovação da frota foi feita pelas empresas Viação Raposo Tavares (Consórcio Intervias) e Urubupungá, BB Transportes e ETT Carapicuíba (Consórcio Anhanguera).Segundo a empresa, os novos veículos - que já foram cadastrados e inspecionados - são equipados com ar-condicionado, plataformas elevatórias de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, suspensão pneumática e entrada USB para carregamento de celular e dispositivos móveis.Além disso, os ônibus possuem motor Euro 6 a diesel, tecnologia mais moderna e limpa, com menor emissão de poluentes.052 - Osasco (Jardim Elvira)/ São Paulo (Lapa)130 - Jandira (Jardim Nossa Senhora de Fátima)/ Osasco (Vila Yara)260 - Barueri (Alphaville)/ Cotia (Km 30 Rodovia Raposo Tavares)422 - Itapevi (Vila Nova Esperança)/ São Paulo (Metro Morumbi)439 - Barueri (Alphaville)/ São Paulo (Pirituba)462 - Santana de Parnaíba (Cidade São Pedro)/ Osasco (Centro)468 - Santana de Parnaíba (Terminal Rodoviário Alphaville)Cotia (Terminal Metropolitano De Cotia)455 - Carapicuíba (Aldeia)/ Barueri (Alphaville)