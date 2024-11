Prefeitura realiza ações de combate à dengue; Cotia registrou 5 mortes e 5 mil casos em 2024

Ações fazem parte da Semana Estadual de Mobilização contra as Arboviroses

Foto: Divulgação

A Prefeitura de Cotia inicia, nesta segunda-feira (11), ações de conscientização contra a dengue. O cronograma faz parte da Semana Estadual de Mobilização contra as Arboviroses. O trabalho segue até sábado (16).

A cidade registrou, até o dia 31 de outubro deste ano, 5.169 casos confirmados de dengue; cinco pessoas morreram neste período em decorrência da doença.Segundo a prefeitura, as ações desta semana serão realizadas de casa em casa. Agentes de saúde passarão aos moradores todas as informações necessárias para a eliminação de focos do Aedes aegypti e como evitar a instalação de novos focos., disse Silvana Silva, coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Cotia.O Brasil registrou um salto nos casos de dengue no ano de 2024 e, em Cotia não foi diferente. Dados da Vigilância Epidemiológica mostram que durante todo o ano de 2023 a cidade teve 114 confirmações da doença, comparando com os dados parciais deste ano, até o dia 31 de outubro, o aumento neste ano é de mais de 4.000%.