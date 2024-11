Polícia apreende em Barueri mais de R$ 600 mil de mercadorias contrabandeadas

Celulares, perfumes e eletrônicos foram encontrados em fundos falsos de dois veículos

Foto: PMSP

A Polícia Militar (PM) apreendeu na semana passada dois veículos com mais de R$ 600 mil de mercadorias contrabandeadas. O caso ocorreu na quinta-feira (7), na Rodovia Castello Branco, em Barueri.

Segundo a PM, no primeiro veículo, ocupado por dois homens, foram encontrados vários aparelhos celulares sem documentação fiscal. A mercadoria estava dividida no porta-malas, dentro do painel de instrumentos, atrás do multimídia e no encosto do banco traseiro.No segundo veículo abordado foram encontrados vários aparelhos celulares escondidos nas portas do carro, no console lateral e embaixo do para-choque. No carro, ocupado por três homens, também foram localizados produtos sem documentação fiscal, como perfumes e eletrônicos.Os veículos e as mercadorias foram apreendidos e encaminhados para a Base da Polícia Rodoviária Estadual, na Castello Branco. Segundo a PM, os 5 homens envolvidos no caso foram presos.