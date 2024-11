Black Friday: confira dicas para não cair em golpes e evitar fraudes

O aumento significativo das compras online durante a Black Friday torna os consumidores mais vulneráveis

Foto: Max Fischer / Pexels

A Black Friday é conhecida como uma das datas mais aguardadas do ano para os consumidores que desejam aproveitar descontos em diversas lojas e produtos. E ela já tem data marcada: próximo dia 29!

No entanto, é importante estar atento aos possíveis golpes que podem surgir nesse período, para não cair em armadilhas e acabar sendo lesado. O aumento significativo das compras online durante a Black Friday torna os consumidores mais vulneráveis.Uma das formas mais comuns de golpes durante a Black Friday é a prática de phishing, em que os criminosos enviam mensagens falsas, se passando por empresas conhecidas, com o intuito de obter informações pessoais dos consumidores, como dados de cartão de crédito e senhas. Por isso, é importante verificar sempre a veracidade das mensagens antes de fornecer qualquer informação pessoal.Além disso, é necessário ficar atento a promoções muito fora do comum, pois muitas vezes os golpistas utilizam preços extremamente baixos para atrair consumidores desprevenidos. Antes de realizar uma compra, é importante pesquisar sobre a reputação da loja e verificar se o site é seguro.Outra dica importante é utilizar métodos de pagamento seguros, como o cartão de crédito, que oferece maior proteção em caso de fraudes. Evite realizar pagamentos por boleto bancário ou transferência, pois são mais difíceis de serem contestados em caso de algum problema.Durante a Black Friday, algumas lojas podem alterar suas políticas de troca e devolução. Verifique os prazos e condições antes de finalizar a compra, evitando surpresas caso seja necessário trocar o produto.