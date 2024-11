Prefeitura de Cotia anuncia aumento do IPTU para 2025; veja

Anúncio foi publicado por meio de decreto pelo prefeito Rogério Franco

Foto: Vagner Santos / Prefeitura de Cotia

A Prefeitura de Cotia anunciou o reajuste do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) em 4,42% para 2025. O aumento foi publicado pelo prefeito Rogério Franco (PSD) por meio de decreto.





De acordo com a administração municipal, a correção foi feita com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), no período de agosto de 2023 a julho de 2024., diz trecho do documento.Segundo o decreto, o lançamento do IPTU 2025 será efetuado em 12 parcelas mensais e consecutivas, vencendo a primeira em 20 de janeiro de 2025 e as demais no dia 20 dos meses subsequentes. O valor de cada parcela não poderá ser inferior a R$ 50.O documento também ressalta que fica concedido um desconto de 10% para os pagamentos integrais que forem efetuados até o dia 20 de janeiro de 2025.