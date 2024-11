Concurso público da Prefeitura de Itapevi oferece 217 vagas com salários de até R$ 11,9 mil

Cargos são para áreas administrativas, saúde e educação; saiba como se candidatar

Foto: Prefeitura de Itapevi

A Prefeitura de Itapevi publicou, na segunda-feira (18), dois editais com a abertura de inscrições para o concurso público que oferece um total de 217 vagas para atuação no município.

Cargos e salários



As oportunidades são distribuídas entre cargos que exigem desde o ensino fundamental até o superior completo.



Na área de Saúde, os cargos são de agente comunitário, recepcionista, técnico de enfermagem, técnicos em farmácia e em saúde bucal, enfermeiro, fisioterapeuta neurológico, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e médicos (clínico geral, ginecologista, pediatra, cirurgião geral, psiquiatra e de urgência e emergência).



Na parte administrativa, há cargos para agente de serviços, agente de administração pública, agente de inclusão escolar, condutor de veículos, cuidador social, orientador social, técnico em agrimensura, advogado, assistente social, auditor, contador e gestor administrativo.



Também foram abertos cargos para professor de educação básica II (Especial, Inglês e Artes), além de cadastro reserva para professor de educação básica II (Educação Física).



Etapas do concurso



As provas serão compostas por prova objetiva, avaliação de títulos para determinados cargos e prova prática para funções específicas, como condutor de veículos.



O cronograma prevê a aplicação da prova objetiva em 9 de março de 2025, com gabarito a ser divulgado no dia seguinte no site www.vunesp.com.br. Os resultados sairão entre os dias 16 de abril de 2025.



Inscrições e requisitos



Os interessados devem se inscrever no período estipulado e atender aos critérios específicos de cada cargo, que incluem comprovação de escolaridade, idade mínima de 18 anos, quitação das obrigações eleitorais e, no caso dos homens, regularidade com o serviço militar. A taxa de inscrição varia de acordo com o cargo.



Pedidos de isenção de taxa de inscrição devem ser feitos de 28 a 30 de novembro, sendo o dia 30, a data limite para entrega da documentação referente à solicitação de isenção.

As inscrições serão abertas no dia 28 de novembro. As publicações podem ser conferidas no Diário Oficial nº 1345.Os cargos abrangem diversas áreas e níveis de escolaridade, com salários a partir de R$ 1.836,07 e que podem chegar a R$ 11.915,18 nas áreas administrativas e na saúde.A organização e aplicação das provas serão realizadas pela Fundação Vunesp, com inscrições que podem ser feitas até o dia 9 de janeiro de 2025,