Polícia investiga morte de mulher que caiu de penhasco em Itapevi; ela estava com o namorado

O caso foi registrado como “morte suspeita”; queda ocorreu de uma altura de 30 metros

Imagem: Cidade Alerta

A Polícia Civil investiga a morte de uma mulher, de 45 anos, que caiu de um penhasco de cerca de 30 metros de altura. O caso ocorreu na semana passada, em Itapevi. O namorado dela foi detido.





No trajeto de volta, quando estavam quase no topo do penhasco, ele disse que estava a poucos metros da namorada, quando ela caiu e morreu na hora.



O caso foi registrado como “morte suspeita” e a polícia vai ouvir agora parentes da vítima, já que no local não havia câmeras de segurança e nem testemunhas.





A investigação aguarda os laudos da perícia.

Segundo reportagem do Cidade Alerta, o namorado da vítima contou em depoimento na delegacia que os dois consumiram bebida alcoólica quando estavam no lago.