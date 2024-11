'Cidade virtual’ vai permitir transparência da nova gestão, afirma Welington Formiga

Prefeito eleito de Cotia disse ainda que em seu governo não existirá funcionário fantasma e que secretário será mandado embora, caso seja pego dormindo

“Nós teremos um site que será a primeira cidade virtual do Brasil, onde as pessoas terão acesso ao dia a dia do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários, inclusive a hora que nós vamos acordar e começar a despachar. A população terá acesso a tudo isso. Não vai ter funcionário fantasma, se pegarmos secretário dormindo, será mandado embora em tempo recorde", garantiu.

Apesar de ainda não ter divulgado publicamente os nomes de seus secretários, o futuro prefeito promete total transparência em seu governo, assim que assumir o cargo.Ao Cotia e Cia, nesta segunda-feira (11), ele disse que começará a despachar às 6h e que a população poderá acompanhar o dia a dia do prefeito, vice e secretários através da chamada 'Cidade Virtual'.Segundo ele, o munícipe terá acesso a todos serviços da prefeitura pela 'Cidade Virtual', podendo, inclusive, realizar ofícios de reclamação ou solicitação que chegarão na mesa de cada secretário ou do prefeito sem intermediadores.Eleito há pouco mais de um mês, Welington Formiga teve agendas cheias nas últimas semanas para montagem de sua equipe de governo.Nas poucas aparições públicas, Welington visitou a AACD, onde foi recebido pelo presidente Valdesir Galvan. O futuro prefeito citou um acordo de cooperação para que a AACD possa ajudar as entidades sociais de Cotia.Formiga também visitou a cidade de Maringá, no Paraná, onde conheceu soluções de cidade inteligente como lixeiras automáticas, fiação subterrânea entre outros.