Dia da Consciência Negra é feriado ou ponto facultativo em Cotia? Entenda

O dia 20 de novembro celebra a luta e resistência dos afro-descendentes no Brasil e é destinada a homenagear a memória de Zumbi dos Palmares

Foto: Paulo Pirito / Fotos Públicas

No dia 20 de novembro é comemorado o dia da Consciência Negra e também o dia Nacional de Zumbi.

A data celebra a luta e resistência dos afro-descendentes no Brasil e é destinada a homenagear a memória de Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo dos Palmares, um dos grandes nomes da resistência negra contra a escravidão no Brasil, assassinado na mesma data de 1695.FERIADO OU PONTO FACULTATIVO?após o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) sancionar uma lei.O projeto foi proposto pelo deputado Teonilio Barba (PT), e aprovado pela Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) no dia 8 de agosto daquele ano.Antes, o recesso nessa data era uma decisão de cada município. Em Cotia, por exemplo, o Dia da Consciência Negra era apenas ponto facultativo.Além do feriado estadual, o dia 20 de novembro, a partir deste ano, é feriado em todo o Brasil, após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ter sancionado a lei 14.759 em dezembro de 2023.