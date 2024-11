Pacientes sofrem com falta de medicamentos em UPAs de Cotia: "falta até dipirona"

E o problema não ocorreu somente com Matheus e também não é específico da farmácia da UPA do Atalaia. A mãe dele, por exemplo, passou em consulta na UPA do Parque São George e precisou de três medicamentos: Dipirona, Prednisona e Acetilcisteína. Todos estavam em falta.



“Moro em Cotia desde que nasci e nos últimos anos sempre que precisei, jamais presenciei falta de medicamentos básicos nas UPAs, sempre saí de lá com a maioria do tratamento em mãos, mas ultimamente a falta de remédio gratuito básico, que não devia faltar para a população, tem sido um descaso e tanto”, relata.



Cotia e Cia procurou a Secretaria de Saúde da cidade, mas não houve retorno.