Caminhões que fazem a coleta seletiva em Cotia foram retirados das ruas, diz cooperativa; VÍDEO

Presidente da Coopernova denunciou que a retirada de três caminhões foi a pedido da prefeitura. “Qual o motivo? Estamos tentando entender”

A Coopernova, única cooperativa de reciclagem em Cotia, denunciou a falta de caminhões para continuar realizando o serviço na cidade. A denúncia foi feita por meio de vídeo publicado nas redes sociais nessa quinta-feira (21) (veja no final da matéria).



A Coopernova realiza a retirada de materiais em residências, escolas e colégios do município, entidades, ONG's, condomínios e empresas. Todo o material recolhido é separado, prensado e enviado para indústria de reciclagem, que se tornam um novo produto.



Segundo a cooperativa,a Prefeitura de Cotia ordenou que os três caminhões da empresa Ambiental, que apoia a coleta de recicláveis da Coopernova, fossem retirados de circulação., diz trecho do texto que acompanha a publicação., questiona.No vídeo, a presidente da Coopernova, Marly Andrade, lamentou a situação e disse que o ocorrido tem a ver com as eleições municipais. De acordo com ela, o problema afeta diversas famílias que dependem do material para trabalharem. A cooperativa conta com mais de 40 trabalhadores.disse.