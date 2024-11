Em 2025, Cotia terá R$ 2 milhões a mais no orçamento, com maior parte para a Educação

Lei Orçamentária Anual (LOA) foi apresentada em audiência pública na Câmara Municipal nessa quinta-feira (28)

Foto: Câmara de Cotia

A Câmara Municipal de Cotia realizou nessa quinta-feira (28) uma audiência pública para apresentação do Substitutivo nº 1 ao Projeto de Lei nº 40/2024, que institui a Lei Orçamentária Anual (LOA) para o próximo exercício.

Conforme dados apresentados durante a reunião, a receita total estimada de Cotia para o próximo ano é de R$ 1,63 bilhão, com uma despesa prevista de R$ 1,5 bi. A arrecadação representa um aumento de 14,7% em relação a 2024 – cerca de R$2 milhões a mais.A Secretaria Municipal de Educação receberá o maior percentual de recursos, totalizando mais de R$ 472 milhões, seguida por Obras e Infraestrutura Urbana com R$ 327 milhões e Saúde, com R$ 212 milhões previstos.A Lei Orçamentária Anual (LOA) detalha as receitas e despesas para o próximo Exercício, conforme as prioridades, metas e condições de execução do orçamento previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).Já o Plano Plurianual (PPA) é a ferramenta de planejamento de médio prazo, onde são estabelecidas as diretrizes da administração para quatro anos, elencando programas de governo, recursos, indicadores e metas.