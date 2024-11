Morador reclama da falta de iluminação pública em rua de Cotia há 3 semanas

Problema, de acordo com o morador, ocorre desde o último temporal que atingiu a cidade; prefeitura respondeu

Problema ocorre na rua Barreiras. Foto enviada pelo morador Marcelo Gonçalves









Um morador do Jardim Araruama, em Cotia, entrou em contato com a reportagem, nesta terça-feira (5), para relatar um problema relacionado à falta de energia pública em uma rua do bairro.Segundo Marcelo Gonçalvez, o problema ocorre na rua Barreiras. Há pelo menos três semanas – desde o último temporal que atingiu a cidade – parte da via encontra-se nessa situação, de acordo com ele., reivindica.Cotia e Cia entrou em contato com a prefeitura para relatar o problema. Em nota, a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana informou que tomou conhecimento do caso na data de hoje por meio da reportagem.garantiu.