Banda Oasis anuncia shows em São Paulo; saiba quando e onde

Ingressos também já foram anunciados; veja valores

Foto: Reprodução

A banda Oasis confirmou que virá ao Brasil em sua turnê de retorno. O conjunto anunciou dois shows, nos dias 22 e 23 de novembro de 2025, no Morumbis, em São Paulo.

“Povo do Brasil. O Carnaval chegou mais cedo. Arrume-se. Esteja afiado. Oasis verá você em breve”, anunciou a página oficial da banda no Instagram.Antes do Brasil, os irmãos Noel e Liam Gallagher passarão pela Argentina, em Buenos Aires, e pelo Chile, em Santiago. Ao todo, são cinco apresentações na América do Sul.As vendas gerais para as apresentações em São Paulo começam na quarta-feira, dia 13 de novembro, às 10h, no site da. A pré-venda será na terça-feira, dia 12.Os valores dos ingressos variam entre R$ 245 (fan ticket, meia-entrada) e R$ 1.250 (cadeira superior, inteira).