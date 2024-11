Homem é executado com tiros de fuzil no Mirante da Mata em Cotia, diz PM

Crime aconteceu na rua Silva Teles no final da tarde desta sexta-feira (15)

Imagem: Brasil Urgente

Um homem foi assassinado a tiros na Rua Silva Teles, no bairro Mirante da Mata, em Cotia, por volta das 16h30 desta sexta-feira (15). Os disparos, segundo a Polícia Militar (PM), foram de fuzil.









De acordo com a SSP, uma Unidade de Resgate (UR) constatou o óbito. "A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil e demais detalhes serão fornecidos ao término do registro do boletim", diz a pasta.





(MATÉRIA ATUALIZADA COM NOTA DA SSP)







De acordo com a PM, diversas cápsulas de fuzil foram encontradas no local do crime. Conforme informações preliminares, ao menos 4 homens teriam participado do assassinato.Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), um morador acionou a PM e relatou ter ouvido disparos de arma de fogo. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram um homem caído, já sem vida.