VÍDEO: Atleta cotiano puxa caminhão de 21 toneladas em competição de StrongMan em Cuiabá (MT)

Vinnie Berserker está participando do Atlas Games, competição que reúne atletas de 4 países da América do Sul







O atleta Vinnie Berserker, morador de Cotia, está em Cuiabá (MT) participando do Atlas Games, competição de StrongMan e Cross que reúne atletas de quatro países da América do Sul.No vídeo (veja abaixo), Vinnie aparece puxando um caminhão de 21 toneladas. A prova, chamada de Truck Pull, consiste em puxar o veículo numa distância de 20 metros no tempo mais rápido possível (com o tempo limite de um minuto).Todos os atletas de strongman foram convidados por suas competências e títulos. Vinnie Berserker foi convidado devido a sua recente vitória na categoria amador acima de 100 quilos no Mr Olympia.