Apesar do sol desta segunda (11), chuva deve voltar com força em Cotia nos próximos dias

Aproveite, pois o sol deve durar bem pouco; semana também será marcada por variação de temperatura; veja como fica

Cidade de Cotia. Foto: Reprodução

A cidade de Cotia amanheceu com sol nesta segunda-feira (11). No decorrer do dia, a máxima deve subir até 27ºC e índices de umidade atingindo valores próximos aos 55%.



Segundo o Climatempo, no entanto, a propagação de uma frente fria muda o tempo no decorrer da semana, provocando chuvas generalizadas e declínio das temperaturas.



Esta terça-feira (12) ainda deve começar com sol e temperaturas elevadas — com mínima de 16°C e máxima de 29°C –, mas entre o final da tarde e o decorrer da noite, a aproximação da frente fria deve causar aumento de nebulosidade e rajadas moderadas de vento, além de favorecer a ocorrência de pancadas isoladas de chuvas fracas e moderadas.



Na quarta-feira (13) a propagação da frente fria pelo litoral paulista deixa o tempo nublado e chuvoso, além de causar declínio das temperaturas. As máximas não devem superar os 19°C, enquanto as mínimas devem oscilar em torno dos 15°C no período da noite.



Na quinta (14) e sexta-feira (15) o tempo deve ficar chuvoso em Cotia na maior parte do dia. As temperaturas devem variar entre 15ºC e 22ºC.