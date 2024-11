Funcionários de atacadista em Cotia são assaltados na saída do trabalho

Ao Cotia e Cia, uma das vítimas explicou como ocorreu o roubo e disse que a empresa "fez pouco caso"; OUTRO LADO: mercado não respondeu

Crime ocorreu em frente o Mercadão Atacadista. Foto: Google Street Views

Dois funcionários do Mercadão Atacadista, em Cotia, foram vítimas de assalto na madrugada do último sábado (2). O crime ocorreu por volta das 2h20, enquanto ambos aguardavam o carro por aplicativo para irem embora.





Procurado por meio dos dois contatos disponibilizados em seu site, onão retornou.

Segundo o, queteve acesso, dois homens em uma moto XRE da cor cinza pararam na porta do mercado e anunciaram o assalto. O bandido da garupa estava armado. Eles levaram os celulares das vítimas e fugiram.O crime foi registrado por meio de boletim eletrônico.Ao, uma das vítimas, que pediu para não ser identificada, explicou que trabalha no Mercadão Atacadista das 15h às 23h. No entanto, segundo ela, o horário de saída nunca é respeitado.relatou. De acordo com ela, foi neste meio tempo que o crime ocorreu. Ao comunicar sobre o episódio com a empresa, a funcionária disse que, complementa.