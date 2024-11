Cotia recebe circuito com música, cinema, teatro e oficinas gratuitas; veja programação

No local, serão montados brinquedos infláveis, com distribuição de pipoca e algodão doce para a população gratuitamente

Circuito das Artes. Foto: Divulgação

A cidade de Cotia recebe, no próximo dia 24, o projeto itinerante Circuito das Artes, realizado pela empresa Perfectto Projetos. A atividade, que reúne uma série de apresentações culturais e gratuitas, acontecerá no pátio em frente à prefeitura de Cotia.

PROGRAMAÇÃO



Atividades na ARENA



10h às 18h – oficinas culturais (pintura facial, esculturas de balões, desenhos para colorir e pintar)



10h às 18h – pipoca e algodão doce, brinquedos infláveis gratuitos



12h às 17h30 – aferição de pressão / avaliação física / avaliação nutricional/ quick massage



10h às 18h – ambulância uti móvel



10h30 às 12h30 e das 15h às 17h – Oficinas circenses – jogos circences para entrada em calor, dinâmicas grupais que incluem brinquedos de malabarismo e potencializam os reflexos e a motrocidade, aulas de malabarismo (diabolo, claves, devil stick, bolinhas, swing poi, pratos chineses e bambolês), aulas de acrobacias de chão e alongamentos) com a Troupe Coletivo Circodesiko



10h30 às 11h10, 13h às 13h40, 14h40 às 15h20, 16h às 16h40 – atividades circenses (com Pimmi na Perna de Pau e o palhaço Não Sei)



10h30 às 11h10, 13h às 13h40, 14h40 às 15h20, 16h às 16h40 – Cia de Bonecos Marupá Encantado (intervenção com bonecos animados)



10h30 às 11h10, 13h às 13h40, 14h40 às 15h20, 16h às 16h40 – atividades circenses com Os Sombras



12h às 17h – ciranda de roda, contação de história com a educadora Andréia Celegato (folclore)



Atividades no PALCO



9h às 10h – atividades corporais (saúde e bem-estar)



10h às 18h – cinema – curtas metragens (nos intervalos das programações)



10h às 10h30 – Clube de Desbravadores Atalaia Fanfarra (música)



10h30 às 10h40 – Mulheres que Dançam da Solta Essa Loba (dança)



10h40 às 10h50 – Ballet Desafio Cotia (dança)



10h50 às 12h – A história da caixa – Cia São Genésio (teatro)



12h às 12h10 – Studio Marilene Amorim (dança)



12h10 às 12h18 – CIA nrty (danças indianas)



12h18 às 12h30 – Espaço 13 (dança)



12h30 às 13h20 – Cigarra e a formiga – Cia São Genésio (teatro)



13h20 às 13h30 – Dancartes Escola de Danças (dança)



13h30 às 13h40 – Center Stage Cia de Dança (dança)



13h40 às 13h50 – Grupo Jovem Eda Escola (dança)



13h50 às 14h – Clube Amigos da Dança (dança)



14h às 14h10 – Patricia Ballet (dança)



14h10 às 15h30 – Orquestra de Violeiros Terra da Uva (música)



15h30 às 16h – Dança do Dragão – Academia Shaolin Valinhos (FOLCLORE)



16h às 16h30 – Kiendaiko – Taiko (folclore)



16h30 às 17h – Atividades com personagens de cosplay (atividade performática)



17h às 17h10 – Cia Carmi Sousa (dança)



17h às 18h – Grupo Guaçatom – Associação Filantrópica “Criança Feliz” (música)

O projeto conta com patrocínio da Tenneco, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com o apoio da Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Cultura e Lazer.Circuito das Artes – CotiaDia 24 de novembro de 2024 (domingo)Das 9h às 18hLocal: Recinto de Eventos em frente à Prefeitura de CotiaEndereço: Av. Prof. Manoel José Pedroso, 1347 – Jd. NomuraGratuitoLivre