Mães de crianças autistas relatam falta de atendimento médico no Caps Infantil de Cotia

Segundo as mães ouvidas pela reportagem, médico está com falta de pagamento; Secretaria de Saúde assumiu o problema. Veja

Caps Infantil de Cotia. Foto: Prefeitura de Cotia

Mães de crianças autistas relataram ao Cotia e Cia, nesta quarta-feira (13), que seus filhos estão sendo prejudicados com a falta de atendimento médico no Caps Infantil de Cotia.





O mesmo problema aconteceu com Fernanda Aguiar. Ela chegou a ir na segunda-feira (11) no Caps Infantil para passar sua filha com o psiquiatra. Mas a consulta não ocorreu porque "o médico estaria doente", segundo informou a ela uma recepcionista da unidade. Sua filha, que precisa da atualização e ajuste da receita do medicamento, não teve a consulta reagendada.





"Uma grande dificuldade que eu tenho com a minha filha, sem a medicação, é que ela costuma se beliscar, se arranhar [...] então, esse acompanhamento com o médico serve também para verificar e ajustar a medicação. Sem esse acompanhamento, isso causa muitos danos para ela. Esta semana nem para a escola ela está indo", explica.





O QUE DIZ A SECRETARIA DE SAÚDE





Os rumores que indicavam que o especialista estaria com seu pagamento em atraso pela prefeitura foi confirmado pela própria Secretaria Municipal de Saúde.





Procurada pela reportagem, a pasta assumiu o problema e afirmou que "as pendências estão sendo normalizadas nesta quarta-feira (13)".

Segundo elas, o médico psiquiatra não comparece ao local há semanas. Com isso, seus filhos ficam sem atualização dos medicamentos, o que dificulta o tratamento que vem sendo realizado.tem um filho autista de 7 anos. Ele tem uma consulta agendada com o psiquiatra do Caps nesta quinta-feira (14). No entanto, a consulta foi cancelada na tarde de ontem.relata., complementa Paula.