Corredor de 52 anos morre durante prova de meia-maratona em SP

Testemunhas disseram que ele teria esperado quase meia hora pelo atendimento médico

Foto: Arquivo Pessoal

Um homem, de 52 anos, morreu durante uma prova de meia-maratona no último domingo (10) em São Paulo. Marcelo Mariano da Silva passou mal e caiu na altura do quilômetro 19 da corrida.

A prova, chamada de ‘Meia de Sampa’, aconteceu na Avenida Henrique Chamma, no Itaim, na Zona Oeste da capital paulista. Segundo reportagem da TV Globo, testemunhas disseram que ele teria esperado quase meia hora pelo atendimento médico.Em nota, a Tríade, organizadora do evento, informou que o tempo de atendimento da equipe médica no local foi de 7 a 8 minutos.A empresa também ressaltou que a estrutura médica contratada para a prova contava com 4 ambulâncias, 1 posto médico completo e 1 moto médica.O caso foi registrado na Polícia Civil como “morte natural”.