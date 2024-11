Criminosos roubam 9 armas de colecionador e fazem idosos reféns durante assalto em Cotia

Foram roubados dois fuzis, cinco carabinas, um rifle, uma pistola e 7 mil munições que o idoso guardava; bandidos fizeram transações bancárias de R$ 30 mil

Foto: Reprodução / G1

Criminosos armados invadiram uma casa, agrediram um idoso colecionador de armas e roubaram dois fuzis, cinco carabinas, um rifle, uma pistola e 7 mil munições que ele guardava. O crime ocorreu na manhã de quarta-feira (6) na Rua Áustria, no Jardim Santa Paula.





Durante o roubo, o idoso, de 77 anos, sua esposa, de 61, e o caseiro, de 45, foram feitos reféns. O dono da residência foi agredido na cabeça com coronhadas. Ele foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Atalaia para cuidados médicos.Segundo a polícia, além da coleção de armas e munições, os bandidos levaram diversos relógios e celulares das vítimas. O bando ainda fez transações bancárias via Pix, transferindo cerca de R$ 30 mil das contas dos proprietários da residência para outras, de “laranjas” (pessoas que cederam contas bancárias para receber dinheiro de ações criminosas).O caso foi registrado na Delegacia de Cotia. A Polícia Civil vai buscar câmeras de segurança e ouvir depoimentos de testemunhas para tentar identificar e prender os criminosos.