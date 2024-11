PM é preso por roubar passageiros de ônibus junto com comparsa na Castello Branco

Caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (13) em Araçariguama

Foto: Divulgação

Um policial militar foi preso em flagrante na manhã desta quarta-feira (13) por roubo. Ele e mais um comparsa – que também foi preso - abordaram um ônibus com mercadoria vinda do Paraguai e assaltaram os passageiros. O caso ocorreu na Rodovia Castello Branco, em Araçariguama.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o ônibus vinha do Paraguai e foi abordado por um veículo, de onde desceram dois homens se apresentando como policiais civis, revistando o ônibus.O motorista desconfiou da situação e acionou a Polícia Militar Rodoviária, que conseguiu abordar o carro dos suspeitos.Eles chegaram a se apresentar como policiais civis aos PMs, mas acabaram confessando o crime. Com eles, os PMs encontraram as mercadorias dos passageiros do ônibus, como produtos eletrônicos, bebidas e celulares. Uma arma de fogo do policial foi apreendida, além de dinheiro.O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de São Roque.