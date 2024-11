Comerciante é sequestrada na Granja Viana; perseguição teve tiros com vítima no carro

Vítima foi levada em seu próprio veículo e liberada em uma comunidade em Carapicuíba

Caso ocorreu na Rua José Felix. Foto: Google Street Views

Uma comerciante, de 45 anos, foi vítima de sequestro na Granja Viana, em Cotia, no início da noite dessa segunda-feira (11). O caso aconteceu na rua José Felix de Oliveira. Ela foi liberada, horas depois, em uma comunidade em Carapicuíba. Ninguém foi preso até o momento.

Segundo a ocorrência, dois criminosos armados entraram no comércio e pediram a chave do carro da proprietária. Eles roubaram o veículo e a sequestraram junto.Ao presenciarem o roubo em andamento, alguns motoristas tentaram bloquear o veículo. Mas o criminoso que estava na direção avançou, bateu nos carros e conseguiu passar pelo bloqueio.A Guarda Civil Municipal (GCM) chegou no local e perseguiu os criminosos. Os agentes dispararam pelo menos seis vezes contra o veículo em que a vítima também estava. Ninguém ficou ferido.Em determinado momento da fuga, os guardas perderam o veículo de vista.Os criminosos foram com a vítima até uma comunidade em Carapicuíba, tentaram fazer transferências bancárias, mas não conseguiram.Como a polícia já estava no encalço, eles liberaram a vítima, que retornou ao estabelecimento em seu veículo. Ela teve uma aliança e um colar roubados.O caso foi registrado no 2º Distrito Policial (DP) de Cotia.