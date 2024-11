Colecionador de armas: carro usado no roubo em Cotia é localizado em Vargem Grande

Criminosos roubaram nove armas de fogo, entre elas um fuzil, e agrediram uma das vítimas com uma coronhada na cabeça

Crime aconteceu na rua Áustria, no Jd. Santa Paula. Foto: Google Street Views

roubo a uma residência de um colecionador de armas, no Jardim Santa Paula, em Cotia, foi encontrado na Rua dos Encanadores, em Vargem Grande Paulista, e apreendido. O caso ocorreu nessa quarta-feira (6). Um Chevrolet Onix branco, veículo que foi utilizado no, foi encontrado na Rua dos Encanadores, em Vargem Grande Paulista, e apreendido. O caso ocorreu nessa quarta-feira (6).

Quatro bandidos armados invadiram uma residência na Rua Áustria. Eles renderam e roubaram um idoso, de 77 anos, sua esposa, de 61, e o caseiro, de 45, por volta das 8h.Um dos assaltantes agrediu o idoso com coronhadas, causando ferimentos na cabeça. Os outros três criminosos, também armados, imobilizaram as demais vítimas e mantiveram-nas sob vigilância enquanto vasculhavam o local.Durante a ação, os assaltantes roubaram nove armas de fogo (dois fuzis, cinco carabinas, um rifle e uma pistola), aproximadamente 7 mil munições, relógios, celulares e realizaram transferências bancárias de cerca de R$ 30 mil.O idoso foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Atalaia para cuidados médicos.Documentos e cartões bancários foram localizados no interior do veículo. O caso foi registrado como roubo e localização/apreensão de veículo na Delegacia de Cotia, que requisitou perícia.