Mulher bate carro roubado em muro de residência durante fuga da PM em Cotia

Segundo a Polícia Militar, ela estava acompanhada de uma criança

Foto: PMSP

A Polícia Militar (PM) perseguiu, na noite dessa terça-feira (5), em Cotia, uma mulher que estava com um carro roubado. A ocorrência aconteceu na Estrada da Roselândia. Segundo a PM, a mulher estava acompanhada de uma criança.

Durante a fuga, a PM perdeu o veículo de vista e foi encontrá-lo, momentos depois, colidido contra o muro de uma residência na Rua Castanha, no Jardim Estela Mari. Não havia mais ninguém no veículo, que tinha sido roubado na noite anterior no bairro do Atalaia.De acordo com a PM, a mulher que estava no automóvel foi localizada, momentos depois, em uma unidade de saúde próxima e conduzida à delegacia para prestar esclarecimentos. Após ser ouvida, ela foi liberada. A PM não divulgou mais detalhes do caso.A ocorrência foi registrada como localização e apreensão de veículo roubado, e a perícia foi acionada para o local.