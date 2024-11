PM descobre casa bomba com 2,6 mil porções de drogas após fuga de suspeito

Caso ocorreu em Carapicuíba

Foto: PMSP

A Polícia Militar (PM) apreendeu, na noite dessa quarta-feira (13), 2.610 porções de drogas em uma residência na cidade de Carapicuíba. O caso ocorreu na Vila Cristina.

Segundo a PM, um indivíduo, ao ver a viatura da polícia, começou a fugir, invadindo casas da região. Ele não foi encontrado.Os policiais começaram a vasculhar a área e notaram um imóvel, aparentemente desabitado, com luzes acesas e portas abertas.Ao entrarem no local, a equipe encontrou diversos cadernos contendo registros de contabilidade de tráfico e uma grande quantidade de drogas.Foram apreendidas 1.381 porções de cocaína, 520 porções de crack e 709 porções de maconha.A ocorrência foi apresentada no 1º Distrito Policial de Carapicuíba.