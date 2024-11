Justiça cancela evento de R$ 2 milhões em Embu das Artes

Prefeitura tentou recorrer, mas teve recurso negado

Foto: Divulgação

A Justiça de Embu das Artes determinou o cancelamento do Embu Country Fest que aconteceria neste final de semana no município. O evento ocorreu apenas na quinta-feira (7). A prefeitura entrou com recurso, mas foi rejeitado.









A ação, movida pelo vereador Abidan Henrique (PSB), aponta um gasto excessivo de R$ 2,2 milhões no evento. A juíza Ana Sylvia Lorenzi Pereira acolheu a denúncia e destacou que “há indícios de que recursos públicos foram empregados irregularmente, prejudicando áreas como saúde e infraestrutura”.



A magistrada ainda mencionou atrasos no pagamento de médicos e falta de medicamentos, além de apontar que quase todo o orçamento de cultura para 2024 já está comprometido com salários de servidores, “inviabilizando a realização de eventos dessa magnitude”.



Em nota publicada nas redes sociais, o prefeito Ney Santos lamentou a decisão judicial e argumentou que “centenas de trabalhadores ficaram sem seu sustento, além do investimento já feito no evento”.



“Uma cidade como a nossa, que é uma estância turística, precisa de investimentos em cultura e lazer. Esses investimentos retornam aos cofres públicos e aquecem a economia de toda a cidade. Esperamos que aqueles que impediram a realização do evento compreendam que estão prejudicando o crescimento da cidade”, disse.







Shows com Pedro Sampaio, grupo Latitude 10 e a banda Rei da Cacimbinha, que se apresentariam na sexta-feira (8), foram cancelados. O festival Embu Country Fest ainda teria shows de Nadson Ferinha e Mari Fernandes para sábado o (9) e encerrando o evento Luan Santana, neste domingo (10).