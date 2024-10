Piter Santos é eleito prefeito em Vargem Grande Paulista

O candidato derrotou Dra. Larissa (PL), candidata do atual governo

Piter Santos. Foto: Divulgação

Piter Santos (PODE) foi eleito, neste domingo (6), prefeito de Vargem Grande Paulista para os próximos quatro anos.



Essa não foi a primeira vez que Piter Santos disputou uma eleição para prefeito em Vargem Grande Paulista. Em 2020, em uma disputa acirrada, Piter alcançou 40,24% dos votos válidos.

Com 94,53% das seções totalizadas, Piter é eleito prefeito, com 57,46 % dos votos válidos.O candidato derrotou Dra. Larissa (PL), candidata do atual governo que teve 40,60% dos votos válidos.