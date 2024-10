Após bloquearem carro da Enel, moradores têm energia restabelecida em bairro de Cotia

Ao Cotia e Cia, uma moradora explicou que os funcionários da Enel ficaram escondidos para não serem vistos, mas foram pegos de surpresa

Caminhão da Enel restabeleceu energia no bairro após protesto dos moradores. Foto enviada ao Cotia e Cia

Moradores do Morada Santa Fé, em Cotia, bloquearam um carro da Enel na noite desta segunda-feira (14) no bairro para reivindicar o restabelecimento da energia elétrica. Desde a última sexta-feira (11), após a tempestade que atingiu o município e diversas regiões, eles estavam sem luz em suas casas.





Vídeo abaixo mostra o momento em que o caminhão chegou no bairro. Veja:









Uma das moradoras que participou do ato explicou aoque eles já esperavam o carro da Enel. Isso porque, os funcionários iriam reabastecer o gerador em uma residência cuja moradora faz uso de oxigênio. No entanto, o carro não apareceu no horário previsto.relata Pricila Santos.Segundo ela, os moradores “fingiram” que entrariam em uma casa para disfarçar. Neste momento, o carro da empresa, que já tinha feito o reabastecimento do gerador, subiu até o local e foi bloqueado., diz Pricila.Ainda de acordo com ela, os moradores mostraram aos funcionários onde estava o problema para eles solucionarem. Em nenhum momento houve violência. Depois de um tempo, um caminhão da empresa compareceu no local e a energia foi restabelecida.