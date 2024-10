Vídeo mostra resgate de cachorro que tinha caído dentro de poço em Cotia

Resgate foi realizado por agentes da Defesa Civil da cidade

Imagens do resgate foram compartilhadas nas redes sociais pelo secretário da pasta, Lincoln Júnior

O secretário de Defesa Civil de Cotia, Lincoln Júnior, compartilhou um vídeo nas redes sociais, nessa quarta-feira (16), em que mostra ele e outros agentes da pasta fazendo o resgate de um cachorro que havia caído em um poço.

O caso ocorreu na Rua Meandro, no Jd. Colibri.As imagens mostram Lincoln descendo o poço por uma escada e com o apoio de uma corda até chegar no local onde estava o cachorro. A tutora acompanhou o resgate. O secretário pega o cão no colo e sobe com ele novamente.No final, a tutora agradece o trabalho prestado pelo secretário, que visivelmente fica emocionado com o resgate concluído com sucesso.No texto da publicação que acompanha o vídeo, Lincoln escreveu:Veja o vídeo abaixo: