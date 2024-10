Supermercado em Cotia anuncia vagas de emprego para diferentes cargos; veja como se candidatar

As vagas são para farmacêutico, repositor de hortifruti, balconista de padaria, entre outros cargos

Imagem ilustrativa / Agência Brasil

O Supermercado Bem Barato, unidade de Cotia, está com 13 vagas de emprego disponíveis para sete cargos diferentes.

As vagas são para: farmacêutico, repositor de hortifruti, balconista de padaria, operador de caixa, auxiliar de limpeza, desossador e chapeiro.Mais detalhes sobre as vagas e como se candidatar para uma delasO Bem Barato está localizado na av. Prof. Manoel José Pedroso, no Parque Bahia.