Vídeo mostra “chafariz gigante” após rompimento de adutora em Jandira

Imagens compartilhadas nas redes sociais nesta quinta-feira (10) mostram uma espécie de "chafariz" gigante" na Avenida João de Goes, próximo a uma estação da Linha 8-Diamante, em Jandira.





Veja o vídeo abaixo:

















O problema foi causado devido ao rompimento de uma tubulação da Sabesp.Segundo a prefeitura, o fluxo de água foi fechado cerca de 45 minutos depois.Em nota, a Sabesp informou que suas equipes já estão no local, realizando o reparo emergencial da adutora. A manutenção deve ser concluída ainda nesta quinta, com normalização gradual do abastecimento de água na região até o final da tarde.