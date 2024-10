Aldir Blanc: Cotia abre inscrições para financiar 137 projetos culturais

As inscrições vão até o dia 28 de outubro

Foto: Vagner Santos

A Prefeitura de Cotia anunciou que estão abertas as inscrições para os editais da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), que vão financiar 137 projetos culturais.

As inscrições vão até o dia 28 de outubro.O Edital de Chamamento Público Nº 01/2024 contemplará 126 projetos destinados ao fomento de diversas linguagens artísticas/culturais, como áreas da economia criativa, audiovisual, patrimônio, cultura popular, manifestações, gastronomia, celebrações tradicionais.Fazedores e fazedoras de cultura, além de produtores e produtoras culturais, poderão escolher entre sete faixas de valores, que variam de acordo com o montante de recursos disponibilizados.O segundo Edital de Chamamento, denominado “Cultura Viva do Tamanho do Brasil!”, premiará 11 projetos, distribuídos em três modalidades. Este é voltado para iniciativas de Pontos de Cultura, que promovam o acesso da população aos bens e aos serviços culturais nos territórios e comunidades onde atuam, conforme os termos da Política Nacional de Cultura Viva (PNCV).