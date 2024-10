Vai chover no final de semana? Veja como fica a previsão do tempo para Cotia

Mudança no tempo trouxe chuva para todo o estado de SP

Foto: Governo de SP

Uma mudança no tempo de São Paulo causada pela passagem de uma frente trouxe pancadas de chuva intensas, acompanhadas de raios e fortes rajadas de vento em todo o estado.

O aviso da Defesa Civil, que se estende de quarta-feira (9) até sábado (12), destaca a importância de estar preparado para condições climáticas adversas.A previsão de chuva varia entre as regiões, com estimativas que incluem até 100 mm na Serra da Mantiqueira, no Litoral Norte e nas regiões de Presidente Prudente e Marília; de 90mm nas regiões de Bauru e Araraquara; de 80 mm na Região Metropolitana da Capital, na Baixada Santista e nas regiões de Campinas, Itapeva e Sorocaba e Vale do Ribeira.Acumulados entre 70mm e 60mm podem ser registrados no Vale do Paraíba e nas regiões de Franca, Barretos e Ribeirão Preto; de 40mm nas regiões de Araçatuba e São José do Rio Preto.Para Cotia, a previsão é de chuva com baixa intensidade durante toda a sexta-feira (11). Os termômetros devem marcar máxima de 27ºC e mínima de 18ºC.No sábado (12), feriado de Dia das Crianças, a previsão é de sol, com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde. A máxima deve atingir 28ºC e a mínima 17ºC.Já no domingo (13), não deve chover mais, porém, a temperatura pode cair para 22ºC (máxima) e 14ºC (mínima).