As 50 primeiras cidades de SP campeãs de vagas de emprego em agosto

Cotia aparece no ranking

Foto: Reprodução

O estado de São Paulo criou 60.770 vagas de emprego com carteira assinada no mês de agosto. Os dados são da Fundação Seade, com base nas informações do Caged, do Ministério do Trabalho e Emprego.



Veja abaixo os 50 municípios paulistas campeões de vagas de emprego Mês de agosto (em relação a julho)



São Paulo: 20.122



Osasco: 2.345



Guarulhos: 2.026



Campinas: 1.659



Santo André: 1.432



São Bernardo do Campo: 1.358



Ribeirão Preto: 1.094



Jundiaí: 1.027



Sorocaba: 1.002



São José dos Campos: 972



Santos: 867



São José do Rio Preto: 738



São Caetano do Sul: 721



Diadema: 568



Bauru: 567



Mogi das Cruzes: 515



Limeira: 502



São Carlos: 480



Marília: 432



Franca: 423



Itu: 419



Indaiatuba: 414



Jacareí: 402



Botucatu: 385



São Sebastião: 380



Guarujá: 376



Praia Grande: 376



Paulínia: 372



Piracicaba: 367



Lençóis Paulista: 362



Carapicuíba: 347



Presidente Prudente: 343



Americana: 339



Rio Claro: 338



Itaquaquecetuba: 329



Jaboticabal: 325



Itapeva: 324



Cotia: 317



Cruzeiro: 309



Santana de Parnaíba: 307



Vargem Grande Paulista: 305



Itapevi: 283



Mauá: 280



Barueri: 272



Tatuí: 253



Vargem Grande do Sul: 252



Cabreúva: 249



Santa Rita do Passa Quatro: 247



Atibaia: 244



São Vicente: 243



Em relação aos setores, o de Serviços foi o responsável pela maior parte das contratações, com 273.606 vagas criadas até agosto. O salário médio de admissão em São Paulo foi de R$ 2.471,63, o mais alto do país, mostrando um aumento de 1,59% em relação ao mesmo período do ano anterior.

De janeiro a agosto deste ano, foram criados 502.167 postos. Já no acumulado de 12 meses (de agosto de 2023 a agosto de 2024), foram 493.984 oportunidades.