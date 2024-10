Shopping da região realiza feira de adoção de cães e gatos neste final de semana

Animais disponíveis para adoção foram resgatados de situações de abandono e maus-tratos

Foto: Divulgação

O Raposo Shopping, localizado no km 14,5 da Rodovia Raposo Tavares, em São Paulo, realizará, neste sábado (12), mais uma edição da feira de adoção de cães e gatos. O evento é organizado em parceria com a ONG Esperança Animal.



Cantinho Pet - Piso São Paulo - Raposo Shopping - Rod Raposo Tavares, km 14,5 – São Paulo/SP

Quando: dia 12 de outubro, das 10h às 18h

Classificação: livre

Quanto: gratuito





Segundo o shopping, os animais disponíveis para adoção foram resgatados de situações de abandono e maus-tratos e, antes de serem entregues aos novos tutores, passaram por exames veterinários, foram castrados, vacinados e vermifugados.Para adotar, é necessário ser maior de 21 anos, apresentar RG, CPF e comprovante de residência no próprio nome, passar por uma entrevista com a ONG e assinar um termo de responsabilidade.A feira acontecerá no Cantinho Pet, localizado no Piso São Paulo do shopping.