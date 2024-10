Motociclista morre após bater em veículo e ser atropelado por caminhão na Castello Branco

Acidente fatal ocorreu nesta terça-feira (8) em Jandira

Segundo a concessionária responsável pelo trecho, o motociclista estava atrás do automóvel e não conseguiu frear em tempo quando o motorista diminuiu a velocidade.



Ainda de acordo com a concessionária, ele colidiu contra a traseira do veículo e tombou na pista. Com isso, o motorista de um caminhão, que estava vindo logo atrás, não conseguiu parar e acabou atropelando o condutor da moto.



A vítima chegou a ser socorrida para uma unidade de saúde em estado grave, mas acabou não resistindo aos ferimentos.



Um motociclista morreu nesta terça-feira (8) após ter sido atropelado por um caminhão na Rodovia Castello Branco. O acidente ocorreu por volta das 11h no km 30, em Jandira.