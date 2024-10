Mês das Crianças: Cotia exibe sessões gratuitas de cinema em biblioteca; veja datas

Exibições serão gratuitas e abertas ao público

Sessões serão exibidas na Biblioteca Batista Cepelos. Foto: Reprodução





A Secretaria de Cultura e Lazer de Cotia, em colaboração com o projeto Cinema Pontos MIS, realizará, nos dias 9, 16 e 23 de outubro (quartas-feiras) uma série de sessões gratuitas na Biblioteca Municipal Batista Cepelos.O evento, gratuito e aberto ao público, é para comemorar a passagem do Dia das Crianças (12/10).Os pequenos poderão desfrutar das animações ‘Aripi’ e ‘Perlimps’, ambas com classificação indicativa Livre.O curta-metragem ‘Aripi’ será transmitido na telona da Biblioteca nos dias 9 e 23/10, revelando a história de um jovem pássaro em busca de sua identidade.Já a animação ‘Perlimps’, dirigida por Alê Abreu – mesmo diretor de ‘O Menino e o Mundo’ -, será exibida no dia 16/10, apresentando a jornada de aventura da Claé e Bruô, agentes secretos que precisam superar suas diferenças para buscar os Perlimps, criaturas capazes de encontrar a paz em tempos de guerra.Cinema Pontos MIS – Sessões ‘Aripi’ e ‘Perlimps’Programação:9/10 – Aripi | 16/10 – Perlimps | 23/10 – AripiHorário: às 14hLocal: Biblioteca Municipal Batista CepelosEndereço: Av. Professor Manoel José Pedroso, 1147 – Parque BahiaGratuito