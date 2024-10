Sabesp se pronuncia sobre estiagem severa e nível de água em reservatório de Cotia

Nos últimos 7 dias, o Sistema Alto Cotia registrou a queda de 31 milhões de litros de água; cenário indica desabastecimento? Veja o que diz a Sabesp

Sistema Alto Cotia. Foto: Neto Rossi / Cotia e Cia

Conforme Cotia e Cia mostrou nessa quinta-feira (10), o Sistema Alto Cotia, reservatório responsável pelo abastecimento de água na região, registrou a queda de 31 milhões de litros de água nos últimos sete dias. A quantidade é o equivalente a 1.568 caminhões pipa de 20 mil litros.

De acordo com a Sabesp, nos últimos 30 dias, o sistema Alto Cotia subiu o nível de água em apenas uma vez e desceu o nível de água em 28 vezes. Durante este período o nível de água manteve-se igual em apenas um dia.Procurada para comentar o caso, a Sabesp enviou uma nota para a reportagem explicando que, mesmo diante deste cenário, a região não corre o risco de ficar sem abastecimento., explicou., completou a companhia.Ainda de acordo com a Sabesp, desde a crise hídrica, investimentos como a interligação Jaguari-Atibainha e o Sistema São Lourenço, disse.1. Tome banhos mais curtos;2. Deixe a torneira fechada enquanto escova os dentes ou faz a barba;3. Deixe para lavar o carro em outra data – e evite usar a mangueira, prefira um balde com água;4. Lave calçada ou quintal em outro dia e lembre-se de usar vassoura e balde com água, não a mangueira;5. Dê preferência para lavar a roupa e a louça em outro dia ou use a lava-roupa e a lava-louça apenas quando elas estiverem na capacidade máxima;6. Antes de lavar a louça, retire o excesso de comida com a esponja; deixe a torneira fechada ao ensaboar.