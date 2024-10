Reservatório de Cotia registra queda de 31 milhões de litros de água em uma semana

Nesta quinta-feira (10), o reservatório está operando apenas com 35,8% de sua capacidade

Reservatório de Cotia. Foto: Neto Rossi / Cotia e Cia

Nos últimos sete dias, o Sistema Alto Cotia, reservatório responsável pelo abastecimento de água na região, registrou a queda de 31 milhões de litros de água - o equivalente a 1.568 caminhões pipa de 20 mil litros.

Nesta quinta-feira (10), o reservatório está operando apenas com 35,8% de sua capacidade. Para efeito de comparação, no mesmo período do ano passado, o sistema operava com 84%.De acordo com a Sabesp, nos últimos 30 dias, o sistema Alto Cotia subiu o nível de água em apenas uma vez e desceu o nível de água em 28 vezes. Durante este período o nível de água manteve-se igual em apenas um dia.Mesmo diante deste cenário, o nível do sistema é considerado “normal”, segundo a Sabesp.A água do Sistema Alto Cotia vem da represa Pedro Beicht, formada pelos rios Capivari e Cotia do Peixe.A captação é feita na represa da Graça e transportada para a Estação de Tratamento Morro Grande.O sistema abastece também as cidades de Embu, Embu-Guaçu, Vargem Grande Paulista e Itapecerica da Serra, totalizando 1,3 milhão de pessoas dependentes do reservatório.