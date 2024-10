Rota Sorocabana: com concessão, número de pedágios deve subir de 5 para 23

Pórticos de sistema automático substituirão os pedágios tradicionais e acrescentarão cobranças em São Roque, Sorocaba e Piedade; entenda

Trecho será concedido ao Grupo CCR. Foto: GOverno de SP

O número de pedágios nas rodovias que fazem parte da Rota Sorocabana deve subir de 5 para 23, incluindo novas cobranças em Sorocaba, São Roque, Piedade, Tapiraí, Salto de Pirapora, Pilar do Sul e Capão Bonito. A medida deve ocorrer em razão da concessão do lote rodoviário.

Nessa quarta-feira (30), o Grupo CCR arrematou a concessão do lote com uma oferta de outorga fixa de R$ 1,601 bilhão. O pacote de concessões, que inclui obras na SP-250 (Rodovia Bunjiro Nakao) e na SP-270 (Raposo Tavares), passa por 17 municípios paulistasSobre os pedágios, a gestão do governo Tarcísio informou que a concessão contará com pórticos do sistema automático e de livre passagem, também conhecido como “free-flow”, que irá substituir as tradicionais praças de pedágio. O free-flow permite a cobrança de tarifa sem a necessidade de cabines ou barreiras físicas, ou seja, o motorista não precisa parar o veículo para realizar o pagamento.De acordo com o governo, o sistema automático será implantado em toda a extensão do trecho concedido, totalizando 23 pórticos,. Ao longo da extensão, os valores vão variar de R$ 0,83 a R$ 12,20, a depender do trecho.O governo também explicou que haverá o Desconto de Usuário Frequente (DUF) na Rota Sorocabana. Se o motorista passar pelo mesmo trecho mais de dez vezes, terá redução de 10% no valor cobrado. A partir da 21ª passagem, a redução será de 20%. Além disso, aqueles que contarem com tags instaladas nos veículos terão desconto de 5%.