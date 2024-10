Ciclista sofre acidente em buraco de estrada sem iluminação em Cotia; VÍDEO

Maria relata que se acidentou ao desviar de matos e galhos que estão tomando parte da via

Maria sofreu acidente na Estrada da União, no bairro Colinas de Cotia. Foto: Arquivo Pessoal

A ciclista Maria Aparecida Sousa, de 32 anos, sofreu um acidente na noite do último sábado (26) na Estrada da União, no bairro Colinas, em Cotia. Além de não ter iluminação, a via está com buracos enormes. Foi em um desses buracos que Maria caiu.







“Eu desviei e em seguida caí dentro de um buraco que está no meio do asfalto. Estava tudo escuro e, mesmo com o farol da bike ligado, não deu conta de iluminar o local”, explica.



Maria disse que bateu o rosto no guidão da bicicleta, cortou o cotovelo na beira do asfalto, ralou perna, joelhos e quadril. “Da mesma forma que aconteceu comigo, pode acontecer com outras pessoas também, já que ali passa bastante ciclista. Se a prefeitura não arrumar esse buraco, outros acidentes piores podem ocorrer. É também preciso ter iluminação nos postes da rua”, alerta.



Cotia e Cia procurou a prefeitura de Cotia. Assim que houver retorno, será acrescentado aqui neste texto.

Ao, ela relatou que estava com seu marido no dia. No final de uma das descidas da estrada, ela foi desviar dos matos e galhos que estão caídos na via, e acabou se acidentando em um buraco (veja o vídeo abaixo):