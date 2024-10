Polícia encontra 80 bananas de dinamite dentro de táxi em SP

A suspeita é a de que o material seria usado em assaltos a caixas eletrônicos; caso ocorreu na Barra Funda

Foto: G1

A polícia encontrou 80 bananas de dinamite em um táxi na tarde desta terça-feira (29), na Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo.

O grupo de operações especiais foi chamado para desarmar os explosivos. Dois policiais com proteção especial fizeram o trabalho.A suspeita é a de que o material seria usado em assaltos a caixas eletrônicos. As informações são do G1.De acordo com a reportagem, as 80 bananas de dinamite estavam em uma mala no porta-malas do táxi, sendo dez já preparadas para uso.Um suspeito foi preso. Com ele, a polícia ainda encontrou uma máscara, um alicate, pé de cabra e outras ferramentas usadas em roubos a caixas eletrônicos.De acordo com a polícia, a dinamite tem um código de rastreio e a polícia vai investigar de onde ela saiu.