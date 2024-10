Pediatra detalha como agiu casal de criminosos durante assalto à luz do dia em Cotia

Uma câmera de segurança instalada no local flagrou a ação

foi assaltado em plena luz do dia na rua Pedro Rodrigues, no bairro Rio Cotia. O crime ocorreu por volta das 17h30 dessa quarta-feira (23). Uma câmera de segurança instalada no local flagrou a ação dos criminosos (veja no final da reportagem). O médico pediatra Mauro José Lopes









Ao, Dr. Mauro relatou que no local funciona um estabelecimento que vende material de reciclagem e que ele havia parado para comprar um recipiente de aço inox. Durante o atendimento, ele foi surpreendido pelo casal de criminosos., relatou.O veículo roubado é um Up da cor prata com placa FIO-7522.Dr. Mauro registrou o crime nesta quinta-feira (24) e a Polícia Civil deve agora analisar as imagens para identificar o casal.