Prefeitura interdita consultório de UBS em Cotia após forro de gesso cair; VÍDEO

Secretaria de Saúde disse que o forro cedeu após sofrer infiltração

Imagens: Instagram / Alexandre Frota (PDT)

A Secretaria de Saúde de Cotia interditou o consultório de odontologia da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim do Engenho após o forro de gesso da sala cair no início da tarde desta quinta-feira (24).



Em nota enviada ao Cotia e Cia, a Secretaria de Saúde de Cotia informou que o forro de gesso da sala de odontologia da UBS sofreu infiltração, o que causou a sua queda.



De acordo com a secretaria, a sala segue interditada e uma equipe de manutenção foi deslocada para fazer o reparo necessário. Os demais serviços na unidade não foram impactados e seguem normalmente, informou a pasta.

As imagens foram compartilhadas nas redes sociais pelo vereador eleito Alexandre Frota (PDT). Segundo ele mostra, a dentista chegou a machucar o pé com a queda do forro. Veja abaixo um dos vídeos publicados.