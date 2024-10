Homem é atropelado após acidente entre caminhões em Itapevi; motorista fugiu

Vítima foi socorrida em estado grave

Foto: Artesp

Um motorista de uma carreta foi atropelado pelo condutor de um caminhão na madrugada desta quarta-feira (9) na Rodovia Castello Branco, em Itapevi. O caso ocorreu por volta das 3h no km 32.

Segundo a concessionária que administra o trecho, antes do atropelamento, os dois veículos se envolveram em um acidente. O motorista da carreta teria parado no acostamento para verificar uma possível pane. Neste momento, o condutor do caminhão o atropelou e fugiu do local.De acordo com a concessionária, a vítima foi socorrida em estado grave e segue internada em um hospital da região.