Rap protesta assassinato de homem por PMs em Cotia: “Não foi sem querer” | Neto Rossi

Com o título, a música feita por pai e filho aborda os fatos que foram trazidos na época em primeira mão por reportagem do– que, inclusive, é citado na canção.Paulo, que estava desarmado, foi morto com 4 tiros no peito durante abordagem da PM na Avenida Brasil, no Jardim Monte Santo.Os policiais envolvidos relataram que, durante a abordagem, Paulo teria feito um movimento com a mão na cintura. Foi neste momento que eles dispararam.Depois, os PMs encontraram uma pochete, um celular e outros objetos, porém, não foi encontrada nenhuma arma de fogoConfira a música abaixo: