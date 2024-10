Mulher é hospitalizada após ser agredida pelo marido em Caucaia do Alto

Agressor foi preso em flagrante

Foto: PMSP

Um homem foi preso pela Polícia Militar (PM) no último sábado (5) por violência doméstica em Caucaia do Alto. Segundo a ocorrência, ele agrediu a esposa dentro de casa. O caso ocorreu no Jardim dos Palmares.



A mulher foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Caucaia do Alto, onde recebeu atendimento médico e, embora machucada, não corria risco de morte. O agressor foi preso enquanto caminhava pela rua.



Após ouvir todas as partes envolvidas, o delegado de plantão na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Barueri confirmou a prisão em flagrante.



O homem foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame de corpo de delito e permanece à disposição da Justiça.